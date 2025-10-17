Milan serio infortunio al polpaccio per Rabiot | ecco quando potrebbe tornare in campo

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri dagli esami medici di ieri: è piuttosto serio, infatti, l'infortunio occorso in Nazionale ad Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus non salterà soltanto la Fiorentina domenica sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan serio infortunio al polpaccio per rabiot ecco quando potrebbe tornare in campo

© Pianetamilan.it - Milan, serio infortunio al polpaccio per Rabiot: ecco quando potrebbe tornare in campo

