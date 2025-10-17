Milan San Siro è diventato un tabù per Leao | ecco da quando non segna in casa in Serie A

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, è candidato a giocare titolare domenica 19 ottobre alle ore 20:45 in Milan-Fiorentina a 'San Siro': ritroverà quel gol che gli manca in casa in Serie A da tempo quasi immemore? Dati e statistiche.

