Milan San Siro è diventato un tabù per Leao | ecco da quando non segna in casa in Serie A

Pianetamilan.it | 17 ott 2025

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, è candidato a giocare titolare domenica 19 ottobre alle ore 20:45 in Milan-Fiorentina a 'San Siro': ritroverà quel gol che gli manca in casa in Serie A da tempo quasi immemore? Dati e statistiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, San Siro è diventato un tabù per Leao: ecco da quando non segna in casa in Serie A

