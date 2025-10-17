Milan Saelemaekers in gruppo? Ecco le ultime | PM
Oggi c'era attesa per capire se Saelemaekers, acciaccato del Milan, si sarebbe allenato in gruppo o no. Cosa risulta a PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Milan, novità Saelemaekers: si è allenato in gruppo - Novità importanti in casa Milan in vista del match contro la Fiorentina, in calendario domenica alle ore 20:45. Lo riporta fantacalcio.it
Il Milan recupera Saelemaekers: il belga a disposizione contro la Fiorentina - Arrivano ulteriori novità dall'infermeria di casa Milan in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Segnala firenzeviola.it
MN - Milanello, oggi Saelemaekers si è allenato in gruppo - Arrivano buone notizie da Milanello su Alexis Saelemaekers: l'esterno belga, rientrato dagli impegni con la sua nazionale con un piccolo problema muscolare, ha svolto tutto ... Lo riporta milannews.it