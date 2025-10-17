Milan-Roma aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti | risolti i problemi

Il prossimo 2 novembre la Roma affronterà il Milan a San Siro, in uno dei big match più attesi dei prossimi turno di Serie A. In attesa del settimo turno di campionato, la squadra di Gasperini guida la classifica a quota 15 punti insieme al Napoli, mentre i rossoneri inseguono in terza posizione a due lunghezze di distanza. Oggi, 17 ottobre, è partita ufficialmente la vendita dei biglietti per il settore ospiti, riservato ai tifosi giallorossi. Risolto il problema tecnico. Nelle prime fasi di acquisto si sono registrati alcuni rallentamenti legati alla verifica dei requisiti ostativi. Il problema, non dipendente dal circuito Vivaticket, è stato rapidamente risolto e la vendita è ripresa senza ulteriori disagi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Milan-Roma, aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti: risolti i problemi

