Milan rinnovo del contratto per il giovane Ossola | resterà ancora in rossonero

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista offensivo Lorenzo Ossola, classe 2007, da dodici stagioni nel Milan, ha prolungato il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi. Nella nota ufficiale del club di Via Aldo Rossi la soddisfazione per l'intesa raggiunta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

