Milan Rabiot fuori in mese per infortunio | salta la Roma
La Roma si prepara ad affrontare l’Inter al rientro dalla sosta per le nazionali, in quella che segnerà l’inizio di un vero tour de force per la squadra di Gian Piero Gasperini. Dopo la sfida con i nerazzurri, i giallorossi dovranno vedersela con Viktoria Plzen, Sassuolo e Parma nel giro di soli sette giorni, prima di far visita al Milan il prossimo 2 novembre a San Siro. Una gara che potrebbe già avere un peso significativo nella corsa ai vertici del campionato. Emergenza in casa Milan. Da Milanello non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri. Adrien Rabiot resterà fermo ai box a causa di una lesione al soleo, riportata durante la sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
