Milan oggi esami per Pulisic | ansia e preoccupazione per lui Il timore è uno soltanto

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio al bicipite femorale nell'amichevole U.S.A.-Australia per Christian Pulisic, top scorer del Milan di Massimiliano Allegri in questa stagione. Oggi esami per lui: il Diavolo potrebbe dovervi rinunciare per un po'. Ecco la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, oggi esami per Pulisic: ansia e preoccupazione per lui. Il timore è uno soltanto

