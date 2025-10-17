Milan oggi esami per Pulisic | ansia e preoccupazione per lui Il timore è uno soltanto
Infortunio al bicipite femorale nell'amichevole U.S.A.-Australia per Christian Pulisic, top scorer del Milan di Massimiliano Allegri in questa stagione. Oggi esami per lui: il Diavolo potrebbe dovervi rinunciare per un po'. Ecco la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
