Milan non si allenano Nkunku ed Estupinan | ecco come stanno | PM

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nkunku ed Estupinan anche oggi hanno fatto lavoro personalizzato, ancora problemi per il Milan in vista di domenica. Cosa ci risulta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, non si allenano Nkunku ed Estupinan: ecco come stanno | PM - Nkunku ed Estupinan anche oggi hanno fatto lavoro personalizzato, ancora problemi per il Milan in vista di domenica.

Milan verso la Fiorentina: le ultime su Estupinan, Saelemaekers e Nkunku - Per l'occasione, oltre al lungodegente Jashari, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri deve fare a meno degli infortunati Rabiot e Pulisic.

Milan: allarme Nkunku, ieri non si è allenato per un pestone. Oggi test decisivo - Oltre alle assenze certe di Rabiot e Pulisic, Allegri deve valutare per il match di domenica contro la Fiorentina dell'ex Pioli Estupinan e Nkunku.

