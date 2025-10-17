Milan lesione per Pulisic

(Adnkronos) – Sosta nefasta per il Milan di Allegri. Dopo gli infortuni di Rabiot e Saelemakers, il tecnico rossonero deve fare i conti anche con lo stop di Pulisic. Il fantasista del Milan ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale, e le sue condizioni verranno riviste entro 10 giorni. Potrebbe restare quindi fuori almeno 2 settimane, e provare a rientrare a inizio novembre. Lo statunitenese sarà quindi out sicuramente contro la Fiorentina e nella prossima, salterà il turno infrasettimanale e a quel punto potrebbe rivedersi sul campo. Domenica sera in attacco si può candidare Nkunku in coppia con Leao; potrebbe quindi inizialmente rifiatare Gimenez, tornato solo giovedi, dopo le fatiche in Nazionale. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Altre letture consigliate

Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per : out almeno 10 giorni Stessi tempi di recupero, almeno fino al prossimo check, di , con Massimiliano Allegri che da questa sosta delle Nazionali ha perso d - facebook.com Vai su Facebook

Sky - #Milan, lesione di basso grado per #Pulisic: verrà rivalutato tra 10 giorni. Cosa filtra per il derby con l'#Inter - X Vai su X

Per il Milan è emergenza infortuni: dopo Rabiot, lesione anche per Pulisic. Allegri perde i suoi big in un momento chiave della stagione - Dopo l’infortunio di Rabiot – che è più grave del previsto – anche Christian Pulisic dovrà rimanere fuori per alcune settimane dopo l’infortunio in nazionale con gli ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Milan, Pulisic: lesione di basso grado al bicipite femorale - Quante e quali partite salta Capitan America - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro: era nell'aria e ora arriva la conferma sulla brutta tegola per Cristian Pulisic e il Milan. Lo riporta affaritaliani.it

Pulisic, c’è lesione: out in Milan-Fiorentina e non solo - Il club rossonero ha fatto sapere che il calciatore è alle prese con un infortunio al bicipite femorale destro: i tempi di recupero ... Lo riporta tuttosport.com