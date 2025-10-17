Milan lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic Almeno 10 giorni di stop

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giocatore statunitense, infortunatosi durante l'amichevole della propria Nazionale con l'Australia, salterà le sfide con Fiorentina, Pisa e Atalanta. Difficile che giochi con la Roma, probabile il suo ritorno in campo col Parma l'8 novembre . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

