Milan lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic Almeno 10 giorni di stop
Il giocatore statunitense, infortunatosi durante l'amichevole della propria Nazionale con l'Australia, salterà le sfide con Fiorentina, Pisa e Atalanta. Difficile che giochi con la Roma, probabile il suo ritorno in campo col Parma l'8 novembre . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Milan, lesione al soleo per #Rabiot: a rischio la sfida con la #Roma #ASRoma - X Vai su X
Rabiot KO: Lesione al muscolo del soleo, salta la Fiorentina. Rilancio Loftus-Cheek: L'inglese favorito per la maglia da titolare come mezz'ala sinistra nel 3-5-2 di Allegri. #Milan #Rabiot #LoftusCheek #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Ultim’ora Milan, infortunio Pulisic: confermata la lesione, i tempi di recupero - Il club rossonero fa trapelare aggiornamenti sulle condizioni di Pulisic dopo il recente infortunio accusato con la nazionale. Come scrive milanlive.it
Pulisic, il responso sull’infortunio è una mazzata per il Milan: “C’è lesione”. Quante partite salta - Christian Pulisic si è sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio sofferto con la nazionale statunitense: "C'è ... Scrive fanpage.it
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Verrà rivalutato tra 10 giorni - Nella giornata odierna Christian Pulisic si è sottoposto a risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio sofferto in nazionale, nell'amichevole tra USA e ... Come scrive milannews.it