Milan Leao senza gol in Serie A a San Siro da 17 mesi | da Pioli a … Pioli per sbloccarsi

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, è candidato a giocare titolare domenica 19 ottobre alle ore 20:45 in Milan-Fiorentina a 'San Siro': ritroverà quel gol che gli manca in casa in Serie A da tempo quasi immemore? Dati e statistiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao senza gol in Serie A a San Siro da 17 mesi: da Pioli a … Pioli per sbloccarsi

