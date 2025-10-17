Milan Leao senza gol in Serie A a San Siro da 17 mesi | da Pioli a … Pioli per sbloccarsi

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, è candidato a giocare titolare domenica 19 ottobre alle ore 20:45 in Milan-Fiorentina a 'San Siro': ritroverà quel gol che gli manca in casa in Serie A da tempo quasi immemore? Dati e statistiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao senza golIl Milan si affida a Leao senza Pulisic e Rabiot, Allegri punta sul portoghese centravanti: non segna a San Siro in Serie A da quasi 17 mesi - Contro la Fiorentina Allegri punta tutto sul portoghese, titolare e centravanti: non segna in Serie A in casa da 17 mesi. msn.com scrive

