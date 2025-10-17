Milan Leao centravanti come Henry? Si può ma deve crederci

Allegri gli sta cambiando ruolo e lui deve viverla come un’occasione e non come un sacrificio. Il paragone con il francese: era un’ala, poi Wenger gli ha svoltato la carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Leao centravanti come Henry? Si può, ma deve crederci

