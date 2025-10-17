Milan le condizioni degli infortunati Estupinan e Saelemaekers In vista di domenica …
Oltre ad Adrien Rabiot e Christian Pulisic, alle prese con infortuni importanti, anche Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers sono rientrati dalla sosta Nazionali con problemi e Milan-Fiorentina è alle porte. Il punto sul belga e sull'ecuadoriano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
? Di Marzio Svela Il Caso Boniface: Perché il Milan non l'ha preso. Il Motivo: Il club rossonero era a conoscenza dei problemi, ma ha voluto «essere ancora più sicura delle condizioni fisiche del giocatore». #Milan #Boniface #DiMarzio #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Brutte notizie in casa Milan per le condizioni di Adrien Rabiot! Stando a quanto riportato dal club rossonero, il centrocampista francese è stato sottoposto a risonanza magnetica e l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo! - X Vai su X
Infortunati Milan: Pulisic, Saelemaekers, Rabiot, Estupinan, Leao. Chi recupera e chi no per la Fiorentina - Allegri deve capire in tre giorni chi potrà schierare e chi no contro la Fiorentina alla settima giornata di campionato Quale Milan scenderà in campo contro la Fiorentina nella gara di domenica sera a ... Come scrive msn.com
Pulisic, Estupinian e Saelemaekers: c’è il verdetto per Milan-Fiorentina 7^ giornata - Il Milan vive la sosta per le Nazionali con apprensione. Da fantamaster.it
Pulisic, Rabiot, Saelemaekers, Estupinan: chi recupera e chi gioca Milan-Fiorentina - Fiorentina: le condizioni degli infortunati rossoneri e chi gioca contro i viola. Scrive goal.com