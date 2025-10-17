Milan infortunio per Pulisic | quando torna in campo

(Adnkronos) – Infortunio per Christian Pulisic. Oggi, venerdì 17 ottobre, l'esterno rossonero si è sottoposto a una "risonanza magnetica" che "ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro", ha comunicato il Milan, che ha annunciato come "il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni". L'attaccante americano si era fermato durante l'amichevole tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ULTIM'ORA L'infortunio di Pulisic è una mazzata per il Milan - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo infortunio in casa #Milan #16ottobre https://bmbr.cc/hy5ule9 - X Vai su X

Milan, infortunio per Pulisic: quando torna in campo - Oggi, venerdì 17 ottobre, l'esterno rossonero si è sottoposto a una "risonanza magnetica" che "ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite fem ... Si legge su msn.com

Pulisic, c’è lesione: out in Milan-Fiorentina e non solo - Il club rossonero ha fatto sapere che il calciatore è alle prese con un infortunio al bicipite femorale destro: i tempi di recupero ... Da tuttosport.com

Milan, infortunio Pulisic: c'è lesione, i tempi di recupero e quante partite salta - Gli esami confermano le sensazioni negative sull'infortunio di Pulisic: c'è lesione per lo statunitense, il Milan dovrà fare a meno di lui per un lungo periodo. Riporta calciomercato.com