Milan infortunio per Pulisic | quando torna in campo
(Adnkronos) – Infortunio per Christian Pulisic. Oggi, venerdì 17 ottobre, l’esterno rossonero si è sottoposto a una “risonanza magnetica” che “ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro”, ha comunicato il Milan, che ha annunciato come “il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni”. L’attaccante americano si era fermato durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, che lo aveva costretto a lasciare il campo durante il primo tempo. Il giocatore non si era allenato già alla vigilia della sfida contro l’Ecuador, terminata 1-1, che ha visto fermarsi anche il terzino rossonero Estupinan. 🔗 Leggi su Seriea24.it
