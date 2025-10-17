Milan forfait anche per Pulisic | lesione al basso grado del bicipite femorale

Oltre ad Adrien Rabiot, nel match casalingo di domenica sera contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare anche a Christian Pulisic. Il Milan, infatti, ha reso noto che «la risonanza magnetica eseguita oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni». Uno stop che probabilmente lo costringerà a saltare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

