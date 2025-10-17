Milan-Fiorentina time machine | Bacca e Prince ci regalano la vittoria

Torniamo a un Milan-Fiorentina della banter era, quando San Siro era vuoto, ma due gol regalavano il successo ai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, time machine: Bacca e Prince ci regalano la vittoria

News recenti che potrebbero piacerti

Milan-Fiorentina, Pioli: "Volevo tornare con un'altra classifica" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

PARLA PIOLI VERSO IL MILAN Stefano #Pioli, allenatore della Fiorentina, si è così espresso in conferenza stampa sul suo ritorno a San Siro da avversario del Milan. Quali sono le sensazioni del suo ritorno a San Siro? “Avrei voluto un altro momento per tor - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming - Milan e Fiorentina non pensavano di arrivare a questa partita così, ottava e nona, lontanissime dalla zona Champions. Si legge su gazzetta.it

Milan inedito con la Fiorentina. Reijnders non sta bene, Chukwu e Tomori provati coi titolari - Il Milan si avvia alla partita di domani con la Fiorentina con qualche novità. Segnala gazzetta.it

Fiorentina, Milan, Atalanta e Roland Garros: le ultimissime - Questo il comunicato del club viola che dà l’annuncio: “ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il ... Lo riporta corrieredellosport.it