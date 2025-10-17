Milan-Fiorentina Nkunku o Gimenéz spalla di Leao in attacco E in panchina …

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi prenderà il posto dell'infortunato Christian Pulisic, al fianco di Rafael Leao, in Milan-Fiorentina di domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, a 'San Siro? Toccherà al francese Christopher Nkunku o ancora un volta al messicano Santiago Giménez?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

