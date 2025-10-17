Milan-Fiorentina Mutu | Pioli è esperto sa come gestire i momenti difficili

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica ci sarà Milan-Fiorentina e Mutu ha parlato del momento viola e di Pioli, che torna a San Siro da avversario. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina mutu pioli 232 esperto sa come gestire i momenti difficili

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Mutu: “Pioli è esperto, sa come gestire i momenti difficili”

Argomenti simili trattati di recente

milan fiorentina mutu pioliMilanFiorentina, il ritorno di Pioli a San Siro: “Non ci penso, ho altre priorità” - Pioli presenta Milan–Fiorentina: ritorno a San Siro tra emozione e pressione. Da spaziomilan.it

milan fiorentina mutu pioliMutu crede in Pioli in vista del Milan: "È un allenatore esperto e sa come gestire i momenti difficili" - Intervistato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha parlato del delicato momento che sta attraversando la Viola, dicendo la ... milannews.it scrive

milan fiorentina mutu pioliFiorentina, Pioli verso il ritorno a San Siro: “Emozioni inevitabili, ma avrei scelto un altro momento” - Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, a pochi giorni dalla gara da grande ex contro il Milan ... Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina Mutu Pioli