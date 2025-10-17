Milan-Fiorentina è Allegri contro Pioli | i due allenatori Scudetto rossoneri

Pianetamilan.it | 17 ott 2025

Allegri e Pioli si sfidano in Milan-Fiorentina: sono gli ultimi tecnici ad aver portato il tricolore in rossonero. Il toscano nel 2011, l'emiliano nel 2022. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina 232 allegri contro pioli i due allenatori scudetto rossoneri

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina è Allegri contro Pioli: i due allenatori Scudetto rossoneri

