Il posticipo domenica dell’ottava giornata del campionato di Serie A è quello di San Siro tra Milan e Fiorentina. Il Diavolo è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e figura al momento in terza posizione con 13 punti, reduce dal pari a reti bianche sul campo della Juventus prima della sosta. Dopo il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Milan-Fiorentina (domenica 19 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici