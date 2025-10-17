Milan-Fiorentina con Leao titolare | Allegri ha perso due pedine fondamentali per infortunio

Per Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro', Massimiliano Allegri va verso il rilancio di Rafael Leao da titolare viste le pesanti assenze nella fila del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina con Leao titolare: Allegri ha perso due pedine fondamentali per infortunio

