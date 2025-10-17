Milan-Fiorentina Albertosi | Maignan e De Gea non ho dubbi sulla scelta

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Albertosi, storico portiere del Milan, ha detto la sua sul paragone tra Maignan e l'estremo difensore della Viola: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina albertosi maignan e de gea non ho dubbi sulla scelta

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Albertosi: “Maignan e De Gea, non ho dubbi sulla scelta”

Argomenti simili trattati di recente

milan fiorentina albertosi maignanAlbertosi non ha dubbi: "Maignan o De Gea? Mike più bravo e più continuo" - In merito alla prossima sfida del Milan in campionato, domenica sera contro la Fiorentina di Stefano Pioli, l'ex portiere rossonero Enrico Albertosi, si è così ... Lo riporta milannews.it

milan fiorentina albertosi maignanL'ex portiere Albertosi sicuro su chi sia più forte tra Maignan e De Gea - Enrico Albertosi, ex portiere, si è così espresso a Radio FirenzeViola sulla sfida nella sfida tra Mike Maignan e David De Gea: "Sempre Maignan, perché secondo ... Da milannews.it

milan fiorentina albertosi maignanAlbertosi: "Se la Fiorentina va avanti così retrocede. Maignan il più forte per continuità" - "Purtroppo la Fiorentina in questo momento è un po' malandata, diciamo". Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina Albertosi Maignan