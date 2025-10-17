Milan Femminile ufficiale il rinnovo del contratto di Stokic | ecco la nuova scadenza

Pianetamilan.it | 17 ott 2025

Sara Stokic, classe 2005, centrocampista offensiva del Milan Femminile e della Nazionale della Serbia, ha firmato il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Ecco fino a quando durerà il nuovo accordo tra le parti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile ufficiale il rinnovo del contratto di stokic ecco la nuova scadenza

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, ufficiale il rinnovo del contratto di Stokic: ecco la nuova scadenza

