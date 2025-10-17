Milan Femminile ufficiale il rinnovo del contratto di Stokic | ecco la nuova scadenza

Sara Stokic, classe 2005, centrocampista offensiva del Milan Femminile e della Nazionale della Serbia, ha firmato il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Ecco fino a quando durerà il nuovo accordo tra le parti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, ufficiale il rinnovo del contratto di Stokic: ecco la nuova scadenza

Next match Milan Femminile? Serie A Women, Matchday 3 ?Fiorentina-Milan ?Domenica 19/10, ore 15:00 ?Viola Park Stadio Curva Fiesole - Bagno a Ripoli (FI) ?https://vivaticket.com/it/ticket/serie-a-women-athora-2025-26-acf-fiorentina-vs-ac-mil - X Vai su X

