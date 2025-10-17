Milan Femminile Stokic | Infortunio serio ma sta andando tutto bene Su rinnovo e obiettivi …

La serba Sara Stokic, classe 2005, centrocampista offensiva del Milan Femminile, ha parlato in esclusiva a 'Milan TV': ecco le sue dichiarazioni integrali ai canali ufficiali societari su tanti temi. Su tutti, il suo ultimo infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, Stokic: “Infortunio serio, ma sta andando tutto bene. Su rinnovo e obiettivi …”

Argomenti simili trattati di recente

Next match Milan Femminile? Serie A Women, Matchday 3 ?Fiorentina-Milan ?Domenica 19/10, ore 15:00 ?Viola Park Stadio Curva Fiesole - Bagno a Ripoli (FI) ?https://vivaticket.com/it/ticket/serie-a-women-athora-2025-26-acf-fiorentina-vs-ac-mil - X Vai su X

Femminile, Rossettini e Corelli dopo Milan-Roma: “Vittoria importante, venuto fuori l’orgoglio contro le rossonere” ? - facebook.com Vai su Facebook

Milan Femminile, Sara Stokic' a Milan TV: "Il mio infortunio è stato molto serio, non vedo l'ora di tornare in campo" - Fresca di rinnovo con il Milan Femminile, Sara Stokic' sta recuperando da un serio infortunio alla caviglia che la sta tenendo lontano dai campi per molto tempo. Riporta milannews.it

Milan, blindata la giovane Stokic: la serba ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club - L'ultima a firmare il prolungamento di contratto con la società rossonera. Come scrive tuttomercatoweb.com

Milan femminile, scatta il campionato di Serie A: tra le rossonere c’è Laura Giuliani, la numero uno della Nazionale - «Vogliamo tigri che non siedono ingabbiate aspettando da mangiare, ma tigri libere che hanno fame e sono ovunque, predatrici fuori e dentro al campo». Come scrive milano.corriere.it