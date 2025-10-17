Milan ecco l’esito degli esami di Pulisic dopo l’infortunio in Nazionale | PM News
È arrivato l'esito degli esami medici svolti in tarda mattinata da Christian Pulisic, classe 1998, attaccante del Milan, dopo l'infortunio muscolare rimediato nel corso dell'ultima amichevole tra gli U.S.A. e l'Australia. Non sono belle news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
