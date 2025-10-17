Milan è il momento di Leao | senza Rabiot e Pulisic Max punta su Rafa centravanti

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella gara di domenica sera contro la Fiorentina, il portoghese è pronto a tornare in campo da titolare e cerca il primo gol in A nel nuovo ruolo che l'allenatore ha scelto per lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan 232 il momento di leao senza rabiot e pulisic max punta su rafa centravanti

© Gazzetta.it - Milan, è il momento di Leao: senza Rabiot e Pulisic, Max punta su Rafa centravanti

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan 232 momento leaoLeao &#232; chiamato alla consacrazione definitiva con la maglia del Milan: stagione decisiva, viaggio dentro il momento del portoghese - Leao è chiamato alla consacrazione definitiva con la maglia del Milan: stagione decisiva, viaggio dentro il momento del portoghese La sosta delle Nazionali, tuttora in corso, è stata vissuta in casa M ... milannews24.com scrive

milan 232 momento leaoMN24 – Allenamento Milan, gruppo al completo da giovedì ma Leao già oggi a Milanello: il motivo. Le ultimissime - Le ultimissime Giorno di riposo ufficiale oggi nel quartier generale dei rossoneri, ma non per tutti. Da milannews24.com

milan 232 momento leaoMilan, Leao nel mirino: i record negativi del portoghese - Milan, Leao sotto accusa dopo la sfida alla Juventus: due i numeri che preoccupano seriamente, Allegri &#232; avvertito. Si legge su notiziemilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan 232 Momento Leao