Milan, disastro Nazionali: stop lungo per Rabiot. E per Pulisic si teme. Ultime sulle condizioni degli infortunati in casa rossonero Una sosta per le Nazionali a dir poco “disastrosa”. È questa la definizione che il Corriere dello Sport oggi in edicola ha dato al periodo appena trascorso in casa Milan. I rossoneri, che si preparano alla ripresa del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, disastro Nazionali: stop lungo per Rabiot. E per Pulisic si teme… Ultime