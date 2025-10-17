Milan che guaio per Allegri | serio infortunio per Rabiot Il francese rischia un lungo stop

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri dagli esami medici di ieri: è piuttosto serio, infatti, l'infortunio occorso in Nazionale ad Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus non salterà soltanto la Fiorentina domenica sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan che guaio per allegri serio infortunio per rabiot il francese rischia un lungo stop

© Pianetamilan.it - Milan, che guaio per Allegri: serio infortunio per Rabiot. Il francese rischia un lungo stop

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan guaio allegri serioMilan, che guaio per Allegri: serio infortunio per Rabiot. Il francese rischia un lungo stop - Brutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri dagli esami medici di ieri: è piuttosto serio, infatti, l'infortunio occorso in Nazionale ad Adrien Rabiot. msn.com scrive

milan guaio allegri serioMilan, che guai: Allegri si affida a Leao, che ha un San Siro da riconquistare - L'ultima sosta per le Nazionali è stata particolarmente indigesta per il Milan, che perso per infortunio ben 4 titolari inamovibili di questo nuovo corso: Pervis Estupinan, Adrien ... Da milannews.it

milan guaio allegri serioAllarme Milan, si ferma pure Pulisic. Allegri nei guai contro la Fiorentina - Dove prosegue la conta degli infortuni dopo lo stop per le nazionali: in 15 erano partiti, ben 4 sono rientrati ko. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Guaio Allegri Serio