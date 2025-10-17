Milan Bergomi | Lottano per lo Scudetto hanno troppa qualità

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergomi, storico capitano nerazzurro, iscrive il Milan alla lotta al titolo perché squadra troppo forte per non partecipare. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan bergomi lottano per lo scudetto hanno troppa qualit224

© Pianetamilan.it - Milan, Bergomi: “Lottano per lo Scudetto, hanno troppa qualità”

Scopri altri approfondimenti

milan bergomi lottano scudettoBergomi: "Juventus più indietro nella lotta Scudetto, l'assenza di Bremer la penalizzerà" - Intervistato da TMW, Beppe Bergomi ha parlato così della Lotta Scudetto: "Negli ultimi campionati chi ha vinto o è uscito presto dalla Champions o non ci ha ... Scrive tuttojuve.com

milan bergomi lottano scudettoBergomi sulla corsa scudetto: "Il Milan dentro ci deve stare, perché ha tanta qualità" - Intercettato dai microfoni dei colleghi di TMW, l'ex giocatore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha parlato dell'attualità del campionato alla ripresa dopo gli impegni con le ... Come scrive milannews.it

milan bergomi lottano scudettoBergomi: "Scudetto vinto spesso da chi esce subito da Champions o non la fa" - Giuseppe Bergomi ha parlato a Tmw di campionato, del Napoli e delle favorite alla vittoria finale. Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Milan Bergomi Lottano Scudetto