Milan aneddoto su Camarda | Maldini chiese di spegnere le telecamere

Camarda è ancora di proprietà del Milan e i tifosi lo seguono con grande affetto. Arriva un retroscena particolare su di lui, eccolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, aneddoto su Camarda: “Maldini chiese di spegnere le telecamere”

News recenti che potrebbero piacerti

Roma, #Soule: “Ecco cosa mi ha insegnato #Allegri”. Poi racconta un aneddoto divertente - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - X Vai su X

Zlatan Ibrahimovic pazzo di Camarda Il Senior Advisor del Milan ha svelato l’aneddoto sul messaggio inviatogli dal prodigio di proprietà rossonera, spendendo parole di grande apprezzamento #Milan #Ibrahimovic #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook

Camarda attira il focus della BBC. L'aneddoto di Carbone: "In allenamento Maldini chiese di spegnere le telecamere" - Il prestito al Lecce, il primo gol in Serie A con tanto di siparietto social con Ibrahimovic, il progetto rossonero su di lui e anche le prime reti con la Nazionale U21. Secondo milannews.it

Retroscena Maldini, su Camarda aveva già capito tutto: “Fece spegnere le telecamere” - Maldini aveva subito capito che Camarda aveva un potenziale enorme. Da milanlive.it

Fenomeno Francesco Camarda, capitale di Milan e Ibrahimovic osannato in Premier e obiettivo di Manchester City e Utd - L'attaccante Francesco Camarda, al Lecce dal Milan e protagonista con l'Italia U21 è già seguito da Manchester Utd e City ma potrebbe scattare l'offerta anche di altri club ... Come scrive sport.virgilio.it