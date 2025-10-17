Milan allarme Nkunku | Allegri rischia di perdere un altro attaccante? Le ultime news

Secondo 'Sky Sport', Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese che il Milan ha prelevato in estate per 37 milioni di euro dal Chelsea, ieri non si è allenato a Milanello. Piove sul bagnato per Massimiliano Allegri: quanti infortuni!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, allarme Nkunku: Allegri rischia di perdere un altro attaccante? Le ultime news

