Microsoft aggiorna Windows 11 promettendo a tutti un AI Pc che parla e agisce in autonomia
Microsoft rilancia Windows 11 puntando sull’intelligenza artificiale: con il nuovo Copilot, il sistema operativo diventa più interattivo e naturale. L’assistente può ora essere attivato con la voce, “vedere” ciò che accade sullo schermo e persino compiere azioni per conto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
? Dal 14 ottobre 2025, Microsoft terminerà il supporto a Windows 10: addio aggiornamenti di sicurezza, patch e assistenza. ANSA.it +1 La stima è preoccupante: fino a 400 milioni di computer rischiano vulnerabilità crescenti, soprattutto quelli troppo datati pe - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft aggiorna ancora le novità del cumulativo di settembre per Windows 11 24H2 e 25H2 - X Vai su X
Windows 11 23H2: fine del supporto, Microsoft fissa la data dell’addio - Microsoft ha ufficializzato la data di fine supporto per Windows11 versione 23H2, fissandola all’11 novembre 2025. Lo riporta tecnoandroid.it
Microsoft cambia Windows 11 con Copilot: ora puoi parlare con il tuo pc e l'AI lo può controllare (se gli dai il permesso) - Microsoft ha annunciato un'ondata di aggiornamenti per il suo sistema operativo, con al centro l'assistente Copilot. Secondo corriere.it