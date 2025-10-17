Microsoft aggiorna Windows 11 promettendo a tutti un AI Pc che parla e agisce in autonomia

Repubblica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Microsoft rilancia Windows 11 puntando sull’intelligenza artificiale: con il nuovo Copilot, il sistema operativo diventa più interattivo e naturale. L’assistente può ora essere attivato con la voce, “vedere” ciò che accade sullo schermo e persino compiere azioni per conto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

microsoft aggiorna windows 11 promettendo a tutti un ai pc che parla e agisce in autonomia

© Repubblica.it - Microsoft aggiorna Windows 11, promettendo a tutti un AI Pc che parla e agisce in autonomia

Leggi anche questi approfondimenti

microsoft aggiorna windows 11Microsoft aggiorna Windows 11, promettendo a tutti un AI Pc che parla e svolge compiti in autonomia - Microsoft rilancia Windows 11 puntando sull’intelligenza artificiale: con il nuovo Copilot, il sistema operativo diventa più interattivo e naturale. repubblica.it scrive

microsoft aggiorna windows 11Windows 11 23H2: fine del supporto, Microsoft fissa la data dell’addio - Microsoft ha ufficializzato la data di fine supporto per Windows11 versione 23H2, fissandola all’11 novembre 2025. Lo riporta tecnoandroid.it

microsoft aggiorna windows 11Microsoft cambia Windows 11 con Copilot: ora puoi parlare con il tuo pc e l'AI lo può controllare (se gli dai il permesso) - Microsoft ha annunciato un'ondata di aggiornamenti per il suo sistema operativo, con al centro l'assistente Copilot. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Microsoft Aggiorna Windows 11