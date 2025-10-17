Microsoft aggiorna Windows 11 promettendo a tutti un AI Pc che parla e agisce in autonomia

Microsoft rilancia Windows 11 puntando sull’intelligenza artificiale: con il nuovo Copilot, il sistema operativo diventa più interattivo e naturale. L’assistente può ora essere attivato con la voce, “vedere” ciò che accade sullo schermo e persino compiere azioni per conto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Microsoft aggiorna Windows 11, promettendo a tutti un AI Pc che parla e agisce in autonomia

Scopri altri approfondimenti

Dallo scorso 14 ottobre Microsoft non offre più aggiornamenti automatici per Windows10. In questo Speciale troverete alcuni contributi che raccontano i fatti e ragionano di “fast tech”, di diritto agli aggiornamenti e alla riparazione; con l'obiettivo di offrire soluz - facebook.com Vai su Facebook

Microsoft aggiorna ancora le novità del cumulativo di settembre per Windows 11 24H2 e 25H2 - X Vai su X

Microsoft aggiorna Windows 11, promettendo a tutti un AI Pc che parla e agisce in autonomia - Microsoft rilancia Windows 11 puntando sull’intelligenza artificiale: con il nuovo Copilot, il sistema operativo diventa più interattivo e naturale. Scrive repubblica.it

Microsoft annuncia “Chiedi a Copilot” e altre novità per Windows 11 e Copilot+ PC - Microsoft ha appena annunciato novità in arrivo per Windows 11 e l'intelligenza artificiale che verranno integrate sui PC e Copilot+ PC. Da windowsblogitalia.com

Download e novità di Windows 11 Insider Preview Build 26220.6972 - Microsoft ha rilasciato Windows 11 Insider Preview Build 26220. Riporta windowsblogitalia.com