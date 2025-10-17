Microbiota e longevità | le dritte per un intestino a prova di invecchiamento

Q uando si parla di longevità, genetica e stile di vita sono i fattori che più spesso vengono chiamati in causa. Negli ultimi anni, però, la ricerca scientifica ha messo in luce il ruolo che potrebbe avere anche quel complesso ecosistema di microrganismi come batteri, virus, funghi e parassiti che abitano il nostro tratto digerente e che è noto ormai da tempo come microbiota intestinale. Microbiota, i 5 falsi miti da sfatare: cosa dice davvero la scienza X Ebbene sì: dalle montagne della Sardegna fino alle isole di Okinawa, i segreti dei centenari delle cosiddette Blue Zones potrebbero nascondersi anche nel loro intestino. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Microbiota e longevità: le dritte per un intestino a prova di invecchiamento

Approfondisci con queste news

Il convegno "Microbiota intestinale - Target emergente nella medicina della longevità". Saluto del Vicepresidente della Camera, @giorgiomule. Segui la diretta: https://bit.ly/Evento151025_ #OpenCamera - X Vai su X

Uno studio ha analizzato il microbiota intestinale di oltre 1.500 persone, tra cui 297 centenari, rivelando che la longevità è associata a una specifica composizione microbica. Rispetto ad altri anziani, i centenari presentano un microbiota più simile a quello d - facebook.com Vai su Facebook

Probiotici, prebiotici e postbiotici: cosa sono e perché fanno bene all’intestino - «Sono microrganismi vivi e attivi, batteri o lieviti, che una volta ingeriti in quantità adeguata, arrivano all’intestino e lo colonizzano temporaneamente, contribuendo a ristabilire l’equilibrio del ... Lo riporta iodonna.it

Microbiota, 5 falsi miti da sfatare: cosa c'è da sapere per mantenere l'intestino in salute - Tutti i probiotici o le tisane detossinanti fanno bene alla nostra salute? quotidiano.net scrive

Microbiota e salute: così i batteri ci guariranno - Jerome nel suo fortunatissimo Tre uomini in barca: non poteva saperlo – all’epoca del libro non era stato scoperto il DNA – ma le sue parole erano vicine al vero. repubblica.it scrive