Michelle sogna e fa sognare | conquista la sedia di Francesco Gabbani e vola ai Live di X Factor
Un sogno che si realizza per Michelle Lufo, la talentuosa artista di Riccione che ha superato le difficili e sentite Last Call di X Factor 2025, assicurandosi un posto tra i dodici concorrenti che si esibiranno sul palco dei Live Show. Michelle fa ufficialmente parte della squadra del giudice. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
All'esordio in Nazionale ha sfiorato il podio al mondiale. Michele Gheza, tiratore di Esine, ora sogna la convocazione per il suo secondo mondiale. - facebook.com Vai su Facebook
Michelle Hunziker bacia Eros, ma c’è anche il nuovo fidanzato: la famiglia allargata che ci fa sognare - C’è qualcosa di profondamente rassicurante nel vedere Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ancora vicini, sorridenti, complici. Secondo dilei.it