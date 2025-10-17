Michela Moioli | Non serve spingere ora ma arrivare pronti a febbraio Devo gestire gli acciacchi

Mancano ormai meno di quattro mesi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e la stagione degli sport invernali è alle porte. Una stagione speciale per l’Italia e tra gli azzurri più attesi alle Olimpiadi c’è sicuramente Michela Moioli, oro olimpico nello snowboard cross a Pyeongchang nel 2018 e reduce dal trionfo ai Mondiali nel 2025. Arrivi da una stagione a dir poco storica, con l’oro ai Mondiali. Come ti stai preparando per quella che sarà l’annata che ci porta alle Olimpiadi di Milano Cortina? “In realtà ci stiamo preparando come gli altri anni, nel senso che sì, sicuramente siamo un po’ più attenti a certi dettagli, a non strafare, però mettendo sicuramente davanti lo star bene fisico, visto che comunque ho qualche acciacchino. 🔗 Leggi su Oasport.it

