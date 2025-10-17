Michela Moioli | Non serve spingere ora ma arrivare pronti a febbraio Devo gestire gli acciacchi
Mancano ormai meno di quattro mesi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e la stagione degli sport invernali è alle porte. Una stagione speciale per l’Italia e tra gli azzurri più attesi alle Olimpiadi c’è sicuramente Michela Moioli, oro olimpico nello snowboard cross a Pyeongchang nel 2018 e reduce dal trionfo ai Mondiali nel 2025. Arrivi da una stagione a dir poco storica, con l’oro ai Mondiali. Come ti stai preparando per quella che sarà l’annata che ci porta alle Olimpiadi di Milano Cortina? “In realtà ci stiamo preparando come gli altri anni, nel senso che sì, sicuramente siamo un po’ più attenti a certi dettagli, a non strafare, però mettendo sicuramente davanti lo star bene fisico, visto che comunque ho qualche acciacchino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio nella prova femminile di snowboard cross ai Mondiali. Per la prima volta in assoluto. Chi è? La nostra super Michela Moioli, ovviamente! Prossimo obiettivo: #MilanoCortina2026! Non perdete la sua intervi - X Vai su X
Ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio nella prova femminile di snowboard cross ai Mondiali. Per la prima volta in assoluto. Chi è? La nostra super Michela Moioli, ovviamente! Prossimo obiettivo: #MilanoCortina2026! Non perdete la sua intervi - facebook.com Vai su Facebook
Michela Moioli: “Non serve spingere ora, ma arrivare pronti a febbraio. Devo gestire gli acciacchi” - Mancano ormai meno di quattro mesi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e la stagione degli sport invernali è alle porte. Riporta oasport.it
Michela Moioli, talento e determinazione dello snowboard - Molti scommettono su un futuro importante per questa ragazza, subito in evidenza in una specialità giovane e in grande espansione. Riporta alfemminile.com
Milano Cortina, Michela Moioli si allena sulle piste dello Stelvio - Da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, nuovo raduno sul ghiacciaio tra Alto Adige e Lombardia per l’olimpionica Michela Moioli, campionessa del mondo di snowboard cross nel cuore dell’ultima stagione, ... Lo riporta rainews.it