Michael Leiters nuovo ceo di Porsche

Sarà Michael Leiters il nuovo amministratore delegato di Porsche. Lo ha reso noto il marchio tedesco: prenderà il posto di Oliver Blume, ceo del gruppo Volkswagen dal settembre 2022 che dal 2015 ricopre anche la stessa carica in Porsche. Considerato il candidato ideale per rilanciare il marchio di Zuffenhausen, il 54enne Leiters ha già lavorato per 13 anni in Porsche fino al 2013, firmando peraltro il progetto della Cayenne. Successivamente è approdato in Ferrari come Chief Technology Officer e in seguito, nel 2022, ha assunto l'incarico di ceo di McLaren Automotive, portando al debutto la 750S e l'ibrida Artura.

