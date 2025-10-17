Mi pento ogni giorno per ciò che ho fatto accetto l’ergastolo Ecco la lettera con cui Turetta ha rinunciato all’appello
È una pagina scritta di suo pugno quella con cui Filippo Turetta rinuncia al ricorso in appello. La notizia era già stata diramata, ma ora è possibile conoscere le parole esatte con cui il ragazzo, dal carcere di Verona dove è detenuto, ha comunicato la sua decisione di ritirare l’impugnazione proposta lo scorso 21 maggio. Con questa decisione Turetta ha dichiarato di accettare l’ergastolo, ma la sua sentenza sarà comunque ancora oggetto di discussione in tribunale il mese prossimo. La Procura di Venezia infatti intende dar seguito al procedimento affinché siano riconosciute le aggravanti di crudeltà e stalking, che la Corte d’assise aveva escluso in primo grado. 🔗 Leggi su Open.online
