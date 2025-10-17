Mi illumino di rosa | una marcia per le vie del paese all' insegna della prevenzione e della solidarietà

Brindisireport.it | 17 ott 2025

TORCHIAROLO – Una mattinata all'insegna della prevenzione, della sensibilizzazione e della condivisione quella che attende la comunità di Torchiarolo con la Marcia Rosa "Mi illumino di rosa", in programma domenica 19 ottobre 2025.L'iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune, prenderà il.

