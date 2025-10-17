Mi illumino di rosa | una marcia per le vie del paese all' insegna della prevenzione e della solidarietà

TORCHIAROLO – Una mattinata all’insegna della prevenzione, della sensibilizzazione e della condivisione quella che attende la comunità di Torchiarolo con la Marcia Rosa “Mi illumino di rosa”, in programma domenica 19 ottobre 2025.L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune, prenderà il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti simili trattati di recente

Ottobre Rosa – Il Comune si illumina di rosa per la prevenzione. Anche quest’anno San Martino Buon Albergo aderisce alla campagna Ottobre Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e - facebook.com Vai su Facebook

Palazzo San Giorgio si illumina di rosa per il tumore al seno La città di Reggio Calabria sostiene la LILT nella campagna nazionale “Nastro Rosa – LILT for Women 2025” Leggi l’articolo: https://avveniredicalabria.it/tumore-al-seno-palazzo-san-giorgio-si - X Vai su X

"Mi illumino di rosa”: una marcia per le vie del paese all'insegna della prevenzione e della solidarietà - L’iniziativa prenderà il via alle ore 8:45 dall’Oratorio Giovanni Paolo II ... Segnala brindisireport.it

Thiene: “Marcia in Rosa” il 19/10 e “Oh, vita! Jovasafari in concerto” il 25/10 - Thiene: "Marcia in Rosa" il 19/10 e “Oh, vita! Da vicenzareport.it

Giugliano, marcia di Braccialetti rosa: al fianco delle pazienti oncologiche e delle vittime di violenza - Si è tenuta oggi la marcia di Braccialetti rosa, l’associazione che da anni è al fianco delle donne, in particolare delle pazienti ... Secondo ilmattino.it