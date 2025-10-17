Mi hanno rotto il vetro dell' auto davanti alla Prefettura
Salve Foggiatoday, nella notte di venerdì 17 ottobre ho parcheggiato la mia auto di fronte al Comune, davanti all'istituto delle belle arti, praticamente all'angolo della Prefettura e per l'ennesima volta ho subito un atto vandalico alla mia Multipla. In via Le maestre le auto sono oggetto di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Paura per la Nigeria: vetro dell’aereo rotto ed atterraggio d’emergenza Dopo la vittoria per 2-1 contro il Lesotho, la nazionale di Osimhen e compagni ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per la rottura di uno dei parabrezza Per fortuna, nessu - facebook.com Vai su Facebook
Eleonora Mosco, vandalizzata l'auto della consigliera comunale: «Hanno rotto il vetro con un sanpietrino, poi hanno rovistato dovunque» - Ennesimo episodio di vandalismo contro auto in sosta ma questa volta accaduto in pieno centro storico. Scrive ilgazzettino.it
Lascia l'auto sulle strisce blu, la ritrova con il vetro in frantumi dopo il no al parcheggiatore abusivo - 00 di sera, un 21enne parcheggia l'automobile all'altezza di un noto bar della strada sulle strisce blu, esponendo il regolare grattino. Riporta napolitoday.it
Napoli, spari al centro storico contro un’auto: “Oggi più pallottole che piccioni” - Spari questa notte al centro storico di Napoli contro un'auto, la denuncia del proprietario: "Non siamo più al sicuro". Segnala msn.com