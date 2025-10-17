Rapina lampo nel centro di Roma. Ieri, intorno alle 12.30, due uomini a volto coperto a bordo di uno scooter hanno avvicinato il produttore cinematografico Pietro Valsecchi, 72 anni, e gli hanno strappato dal polso un orologio Patek Philippe del valore di 92mila euro. L’episodio è avvenuto tra via dell’Oca e via Principessa Clotilde, a pochi passi da piazza del Popolo. Secondo quanto riferito, l’azione è durata meno di un minuto. “Mi hanno affiancato in scooter, indossavano caschi integrali, non ho avuto il tempo di reagire “, avrebbe raccontato Valsecchi agli agenti del commissariato Trevi, dove ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno affiancato in scooter, non ho avuto il tempo di reagire”: rubato un orologio Patek Philippe da 92mila euro a Pietro Valsecchi