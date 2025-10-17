mi faccio di rock and roll il quentin tarantino di milano arriva su amazon prime

Galeotto fu sempre Quentin. E se qualcuno tende a scordarselo su Amazon Prime da pochi giorni c’è un Tarantino che ha girato un film a Milano. Si chiama Rocco Marino e il film s’intitola Mi faccio di rock and roll. Un lungometraggio a costo zero, pieno di pistolettate, erotismo spiccio e facce da cinema. L’hanno definito una black comedy, cosa che peraltro è. Mi faccio di rock and roll però è più una specie di sulfureo e stralunato crogiolo tra i capolavori del maestro ( Le iene, Pulp fiction ), ma anche Fuori Orario, Tutto in una notte e I soliti sospetti. Il filo del tempo che si riavvolge e si incrocia di continuo attorno ad un notturno contest musicale nel tempio meneghino del rock – che si svolge il 24 settembre 2017 – con premio un presunto contratto discografico, fa da sfondo al susseguirsi di personaggi bizzarri che abitano strade e locali milanesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

