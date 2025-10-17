Mette-Marit di Norvegia torna in pubblico per chiedere scusa alle persone LGBT
Mette-Marit di Norvegia è tornata prima del previsto. Era in congedo dal 19 settembre, quando la famiglia reale norvegese ha annunciato il suo nuovo trattamento di riabilitazione polmonare, che ha portato a sospendere tutti i suoi impegni, salvo eventi eccezionali. Il suo ritorno al pubblico era previsto per il 23 ottobre, in occasione dell’apertura del parlamento nazionale, ma alla fine ha anticipato la data prevista di una settimana per partecipare ad una messa speciale nella cattedrale di Oslo. Uno storico passo compiuto dalla Chiesa evangelica luterana norvegese, il cui presidente, Lav Fykse Tveit, si è scusato per “la vergogna, il grande danno e il dolore” che l’istituzione ha causato alla comunità LGBT. 🔗 Leggi su Dilei.it
