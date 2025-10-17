Meteo allerta maltempo per l' arrivo di tre cicloni sull' Italia Le previsioni

Mentre prosegue l’ottobrata al Nord, il Sud fa i conti con una forte ondata di maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane. A provocare i violenti temporali, il primo di tre cicloni: gli altri arriveranno sul nostro Paese tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Ecco le previsioni degli esperti e le zone interessate. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, allerta maltempo per l'arrivo di tre cicloni sull'Italia. Le previsioni

Il tempo migliora ma c'è ancora un'allerta meteo: le previsioni per venerdì 17 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo, ottobrata al Nord. Allerta arancione oggi in Calabria e Puglia - X Vai su X

Meteo, allerta maltempo per l'arrivo di tre cicloni sull'Italia. Le previsioni - Mentre prosegue l’ottobrata al Nord, il Sud fa i conti con una forte ondata di maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane. Riporta tg24.sky.it

Maltempo, scatta l’allerta meteo gialla in 5 regioni: in arrivo ciclone atlantico, temporali e grandine - Il maltempo colpisce il sud del paese, cinque regioni sono investite in queste ore dal ciclone proveniente dalla Spagna: Sicilia, Calabria e parte di Basilicata, Campania e Lazio. Come scrive tg.la7.it

Il meteo di giovedì 16 ottobre, allerta maltempo al Sud. «In arrivo temporali violenti. Al Nord continua invece il beltempo» - Nelle prossime ore massima l’allerta sulle regioni meridionali, in particolare Sardegna orientale, Sicilia, Calabria ionica, Metaponto e Campania e sui bacini del centro Tirreno ... Lo riporta corriere.it