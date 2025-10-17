’Metamorphosis’ | un tripudio di concerti
Una nuova rassegna sta per aggiungersi alla proposta culturale di Forlì. Al via 'Metamorphosis', organizzata dall'associazione ForlìMusica, che unisce la ricerca di nuovi orizzonti ('Meta') alla passione per la musica ('Amor') in nuove possibilità espressive ('Morpho'). Il cartellone si articola in 10 appuntamenti, con una speciale anteprima: si tratta del Progetto Zaclèn, una residenza artistica per giovani musicisti che saranno in città dal 6 al 9 novembre per innovare la musica popolare romagnola partendo dalle composizioni del forlivese Carlo Brighi, detto Zaclèn, le cui opere, conservate nella Collezione Piancastelli di Forlì, verranno riportate in vita dagli strumentisti under 35 alla Fabbrica delle Candele domenica 9 alle 17.