Metamorphosis 2 | una fusione tra passato e futuro realtà e immaginazione nelle opere dell' artista Johan Stevens Chicue Velasco
Venerdì 24 ottobre alle ore 17.30, apre i battenti, alla Casa della Musica (Via dei Capitelli 3, Trieste), la mostra “METAMORPHOSIS 2- Art Exhibition 3D” dell’artista Johan Stevens Chicue Velasco, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. Una fusione tra passato e futuro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
