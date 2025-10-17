Messina si tinge di rosa per la ricerca sui tumori femminili | torna la PittaRosso Pink Parade
Una camminata benefica per sostenere la ricerca sui tumori femminili. Passerà anche da Messina la dodicesima edizione della PittaRosso Pink Parade, ormai divenuto un vero e proprio evento a sostegno della ricerca e della prevenzione. L'iniziativa, portata avanti da Pitta Rosso e dalla Fondazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
