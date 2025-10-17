Messina International Clarinet Competition | concerto finale al Vittorio Emanuele

Sabato 19 ottobre alle ore 17,30 la Sala Grande del Teatro Vittorio Emanuele ospiterà il concerto finale della terza edizione del Messina International Clarinet Competition.Diretti da Salvatore Percacciolo, i migliori clarinettisti selezionati si esibiranno insieme all’Orchestra del Teatro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

