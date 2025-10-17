Mercoledì 3 l’ombra che ritorna | tutto quello che è certo adesso sulla nuova stagione
Quanto manca prima che Mercoledì Addams torni a bussare alla porta? La risposta, per ora, è sobria e ufficiale: la terza stagione è stata rinnovata. Il resto – tempi, immagini, dettagli di trama – è ancora custodito con cura. Ma i tasselli messi sul tavolo da Netflix e dai creatori delineano già una rotta precisa.
